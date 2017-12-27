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Bu maddenin gıdalarda kullanımı yasaklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" maddesinin gıdalarda kullanımını yasakladı

Bu maddenin gıdalarda kullanımı yasaklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" maddesinin gıdalarda kullanımına yasak getirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Buna göre, aroma verici madde olarak "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" piyasaya arz edilmeyecek ve gıdalarda kullanılamayacak. 

Bu maddenin ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Gıda
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