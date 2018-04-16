Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer alan bir soru sosyal medya üzerinde yoğun tepki çekti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer alan bir soru sosyal medya üzerinde yoğun tepki çekti.



Soruda "aşağıdakilerden hangisi kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz" sorulurken cevaplarda Hemşirelik, Hasta bakıcılık, Ev temizliği, Mühendislik ve Öğretmenlik şıklarına yer verildi.



Doğru cevabı Mühendislik olarak gösteren Anadolu Üniversitesi, cevabın gerekçesi olarak:



"Kadın, toplumda çoğunlukla ev ile ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi ve ev işlerini (yemek, temizlik vb) kadın tarafından üstlenilir. Mühendislik kadının bu işlerini aksatmasına yok açacak bir meslek dalıdır. Toplumda bakım ve çocuk yetiştirme gibi kadınla ilişkilendirilen yükümlülükleri özünde taşıyan diğer meslekler, kadına yakıştırıkan basmakalıp meslekler arasında yer alır. Doğru cevap D'dir" şeklinde açıklandı.







İşte sosyal medya üzerinden bu soruya verilen tepkiler:



"Bu üniversiteden mezun olduğum için ilk defa utandım."



"Bu ne ya gerçek mi??? Kadınlarla olan savaşı nedir bu zihniyetin,islamiyetle mi ilişkilendiriyorlar?? Gerçekten temelinde ne var!!!!!"



"Kadınların özgür olmadığı hiç bi topluma özgürlük ve demokrasi gelmez"



"Bu nasıl bir şeydir. Her günümüz bir önceki günümüzü aratir hale geldi. Yarın da kadının insandan sayılıp sayilmamasini konuşuruz herhalde."



"Şaka dimi? Gerçek olamaz herhalde?!"



ulusal.com.tr



