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Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü...

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü... Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kansere karşı nasıl mücadele verebiliriz? Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam işte bu kritik soruya yanıt verdi. Sağlam, mücadelede en önemli adımın toplumda farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü...

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü.

Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı, 8 milyondan fazla kişinin de ölümüne sebep olan kanser, Türkiye'de de en önemli sağlık sorunlarından biri.

Ülkemizde yılda yaklaşık 180 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Uzmanlara göre kanser bazı tedbirlerle önlenebilir.

Profesör Doktor Esra Kaytan Sağlam, kanserle mücadele konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

Sağlam, düzenli beslenme ve egzersiz yapmanın önemine de vurgu yaptı.

Kanserle mücadelede en kritik öneme sahip olan şey erken teşhis. Bunun için de toplumu bilinçlendirmek gerekiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #dünya kanser günü
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