Prof. Dr. Canan Karatay, aşı tartışmalarıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Fransız Devrimi ve tuz ilişkisine değinen Karatay, şeker ile ilgili olarak "Gece ayağa kramp giriyorsa gizli şekeri vardır" dedi. Tuzsuz beslenilmemesini söyleyen Karatay, "Sofra tuzu değil kaya tuzu kullanılmalı" tavsiyesinde bulundu

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, CNN Türk'e konuk oldu.



AŞI TARTIŞMALARI



Aşı tartışmalarına değinen Karatay, yaşlılara grip aşısının yapılmasının doğru olmadığını söyledi.



Tartışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Prof. Dr. Karatay, "Aşı yapılmasın demedim" ifadelerini kullandı.



"Grip aşısına karşı direnç oluşuyor" diyen Karatay, "Çocuklara aşı yapılmasın demedim" şeklinde konuştu.



Çocukların aşı olup olmayacağına yönelik tartışmaya değinen Canan Karatay, salgın hastalık olduğunda aşının yapılması gerektiğini ifade etti.



Kendi çocuğuna aşı yaptırdığını belirten Prof. Dr. Karatay, önemli açıklamalar yaptı.



Aşı ve otizm bağlantısıyla ilgili konuşan Karatay, "uzun zamandır aşılarda civa kullanılmıyor" bilgisini paylaştı.



"KİMSE BENİ MEN EDEMEZ"



Seyircilerden gelen soruları cevaplayan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Karatay, "Kimse beni meslekten men edemez. Yargısız infazla karşı karşıyayım" dedi.



Gebelikte şeker yüklemesiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Karatay, "Şeker yüklemesi, şeker hastalığı yapıyor." şeklinde konuştu.



"ŞEKER, EN TATLI ZEHİRDİR"



Şekeri 'en tatlı zehir' olarak tanımlayan Canan Karatay, "Baklavayla sıvı şeker bir değil" dedi.



Fransız Devrimi'ne tuzun etkisine dair konuşan Karatay, "Fransa'da halk, ekmek ve tuz bulamıyordu" açıklamasını yaptı.



"Tıp, kişiye özeldir" diyen Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını ve her hastanın bir öğretmen olduğunu söyledi.



"GECE AYAĞA KRAMP GİRİYORSA..."



Karatay, "Gece ayağa kramp giriyorsa gizli şekeri vardır" şeklinde konuştu.



TUZ



Tuzsuz beslenilmemesini söyleyen Karatay, "Sofra tuzu değil kaya tuzu kullanılmalı" tavsiyesinde bulundu.



Kristal kaya tuzu hakkında bilgiler veren Karatay, o tuzun antibakteriyel olduğunun altını çizdi.



Tansiyon hastalarını ilgilendiren bilgi veren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Tansiyon hastası, kaya tuzu tüketebilir" şeklinde konuştu.



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