Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, "basına yansıyan açıklamalarının halkı aşı yaptırmamaya yönlendirdiği" gerekçesiyle Canan Karatay ile ilgili İstanbul Tabip Odasına başvuruda bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Dernek Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan'ın, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği adına İstanbul Tabip Odasına sunduğu dilekçede, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Canan Karatay'ın, basına yansıyan konuşmalarında "aşılara civa ve daha sonra daha ucuz olduğu için alüminyum konulduğu, grip aşılarında alüminyum bulunduğu için alzaymır hastalığına neden olduğu, Kanada Sağlık Bakanlığının pandemi sırasında grip aşısı yerine D vitamini dağıttığı, İngiltere Sağlık Bakanlığının grip aşısını yasakladığı" gibi tamamen yanlış ifadelerle halkı aşı yaptırmamaya yönlendirdiği belirtildi.



Dilekçede, Karatay'ın daha önce de benzer ifadeleri tekrarladığı aktarılarak, şunlara yer verildi:

"Uzman olmadığı bir konuda halkı yanlış yollara sevk ederek toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bilindiği gibi grip aşılarında alüminyum yoktur, alüminyum aşılardaki kontaminasyonu engellemek için çoklu dozlu aşılara konan civa birleşiği yerine kullanılan bir madde değildir. Alüminyum birleşikleri bağışıklığı artırmak için adjuvan olarak kullanılmaktadır. Kanada Sağlık Bakanlığının girp aşısı yerine D vitamini dağıttığı ve İngiltere Sağlık Bakanlığının grip aşısını yasakladığı da gerçeklere aykırı ifadelerdir. Bu kişinin bu ifadeleri basın yoluyla, diğer birkaç kişiyle birlikte tekrarlaması sonucunda ülkemizde aşıyı reddeden aile sayısı giderek artmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşı reddi sayısı 2011'de 183 iken, 2016'da 10 binin üzerine çıkmıştır. Bu durum toplum sağlığı için büyük risk oluşturmaktadır. Yıllardan beri sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretiyle görülmez hale gelen ve en az yüzde 98 oranında azalma sağlanan hastalıkların yeniden görülmesi ve salgınlar ortaya çıkması, tedbir alınmadığı takdirde kaçınılmazdır. Kendisine kullandığı ifadelerin yanlış olduğu belgelerle bildirilmesine, yazılı ve görsel basında yaptığı eylemin sonuçlarının halk sağlığı açısından ne kadar tehlikeli olduğu hatırlatılmasına rağmen, Dr. Karatay aynı yanlış ve toplum sağlığı açısından tehlikeli ifadeleri ısrarla kullanmaya devam etmektedir."



Dilekçede Karatay'ın, daha önce de gebelikteki şeker yüklemesine ilişkin çeşitli söylemlerde bulunduğu belirtilerek, "Bu söylemlerin yanında, bu kullandığı ifadeler ortaya çıkabilecek sonuçların büyüklüğü, etkileyeceği kişi sayısı, maliyeti ve salgın oluşturma riski nedeniyle çok daha büyüktür. Basında yer alan ve ısrarla sürdürülen bu ifadeler internette mevcuttur. Sayın Karatay'ın uzman olmadığı bir alanda halk sağlığını tehdit eden ve telafisi zor sonuçlar doğurabilecek söylemleri nedeniyle cezalandırılmasını ve daha fazla şöhret olmak adına halkın bu şekilde yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi için gereğini arz ederim." ifadelerine yer verildi.