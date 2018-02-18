Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez
Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez
Tarkan'ın 'Beni Çok Sev 'şarkısı çalıntı mı?
Tarkan'ın 'Beni Çok Sev 'şarkısı çalıntı mı?
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
"Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş"

Canan Karatay: Modern tıp diye bir şey yok!

Canan Karatay, "Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat'tan beri tıp tektir" dedi.

Canan Karatay: Modern tıp diye bir şey yok!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi

CNN Türk'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi.

"MODERN TIP DİYE BİR ŞEY YOK, TIP TEKTİR"

Prof. Dr. Canan Karatay, "Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat'tan beri tıp tektir" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #canan karatay #sağlık #modern
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.