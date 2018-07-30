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Canan Karatay’a 15 gün men

Kalp ve İç Hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası Danıştay tarafından onandı. Karatay, Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilmişti.

Canan Karatay’a 15 gün men

Bu sözler nedeniyle aldığı 15 gün süreyle meslekten men cezası onandı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği,  2015 yılında, "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" şeklindeki açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Canan Karatay'ı İstanbul Tabip Odası'na şikayet etti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay'a “15 gün meslekten alıkoyma” cezası verildi.

Karara itirazı sonuçsuz kalan Canan Karatay kararının iptali istemiyle  Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Ancak “Disiplin cezası yerindedir” diyen Mahkeme davayı reddetti.

Karatay bu kez Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf yoluna başvurdu. Buradan da istediği sonuç çıkmayan Karatay, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını temyiz etti. Dosyayı inceleyen Danıştay 8. Ceza Dairesi Karatay’a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #canan karatay
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