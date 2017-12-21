Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, yeni dönemde bitirme tezi hazırlayan 200 lisans öğrencisine 4 ay süre ile ayda 450 lira burs verileceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde bitirme tezi hazırlayan 200 lisans öğrencisine 4 ay süre ile ayda 450 lira burs verileceğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin talimatı doğrultusunda harekete geçen bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, yeni yılda bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan 200 lisans öğrencisine burs verecek.



Mimarlık, şehir plancılığı, biyoloji ve kimya bölümleri ile inşaat, çevre, kimya, elektrik elektronik ve makine mühendislikleri dallarında belirtilen konu başlıkları altında bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan öğrenciler, vakfın web sitesi üzerinden (www.tucev.org) 20 Ocak 2018'e kadar başvuru yapabilecek.



1 Şubat 2018 itibarıyla burslar ödenmeye başlanacak. Burs alan öğrenciler, üniversite tarafından yapılan tez ve doktora kabulünden sonra çalışmalarını yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına gönderecek. Tez ve projeler, Çevre Şehir Kütüphanesi'nde yer alacak.



"4 ay süre ile ayda 450 lira burs vereceğiz"

Bakan Özhaseki, öğrencilere maddi ve manevi desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Bakanlık olarak başlatmış olduğumuz burs seferberliğinde 500'den fazla bitirme tezi ve bitirme projesi, 38 yüksek lisans tezi çalışmasının sonuçlanmasını sağladık. 16 doktora öğrencimize vermiş olduğumuz desteğimiz ise devam ediyor. Bu yıl da yeni dönemde bitirme tezi hazırlayan 200 lisans öğrencisine 4 ay süre ile ayda 450 lira burs vereceğiz." ifadelerini kullandı.