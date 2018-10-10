Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir festivalde yere atılan çöpleri toplayan 11 yaşındaki Kübra Çoban'ın örnek davranışı, burs almasının yanında okuluna kendi adını taşıyan "bilim ve teknoloji sınıfı" kurulmasını ve öğretmenler odasının yenilenmesini sağladı.

Geçen ay Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 1. Üzüm Festivali'nde yerlere atılan çöpleri toplayan Alaşehir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Çoban'ın bu örnek davranışı, iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekti.



Çoban'a burs veren iş adamı şimdi de "bilim ve teknoloji sınıfı" ve "öğretmenler odasının yenilenmesi" sözünü yerine getirdi. Sınıfa da Kübra Çoban'ın adı verildi.



Kübra Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival günü yere atılan boş şişe ve poşetleri görünce rahatsız olduğunu ve topladığını söyledi.



Çoban, "Benim bu davranışımdan etkilenen Sezgin Bey beni tebrik etti. Sonra bana burs verdi, şimdi de okulumuza bilim ve teknoloji sınıfı açtı. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.



Alaşehir Ortaokulu Müdür Yardımcısı Uğur Kayıkçı ise Kübra Çoban'ın örnek davranışının okullarına önemli hizmetler kazandırdığını dile getirdi.



Temizlik ve çevre konusuna önem verdiklerini ifade eden Kayıkçı, "Kübra, festival alanında aslında olması gerekeni yaptı. Temizlik konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz. Öğrencimizin bu farkındalığı okulumuza bilim ve teknoloji sınıfı kazandırdı ayrıca öğretmen odamızın yenilenmesi sağlandı. Öğrencimize ve eğitim gönüllüsü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



