Çikolatanın içinde yer alan sildenafil maddesi nedir? Sildenafilin zararları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli ürünler listesinde çikolataların içine konulduğu tespit edilen sildenafil maddesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Sildenafil, iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel fonksiyon problemlerinin tedavisinde kullanılan bir maddedir. Cinsel organa kan akışının arttırılmasını hedefleyen madde, vücuda alındığında ise söz konusu semptomları bastırmak amacı ile kullanılır.

İlacın yan etkileri olarak; baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncı(tansiyon düşmesi) görülür.

Maddenin düzenli kullanılması ile vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler görülür.

Çikolatalara konulma amacının ise çikolatayı yiyen kişinin, enerji yüklemesi yaşaması ve daha sonra tekrar enerji almak için çikolata yemek istemesi olarak düşünülebilir.

ulusal.com.tr