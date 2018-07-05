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Cildinizi güneşten koruma yolları

Yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Sahillerde güneşlenen de var, uzun saatler güneş altında çalışan da. Peki güneşin zararlı ışınlarından vücudumuzu nasıl koruruz, bu konuda doğru bilinen yanlışlar neler? İşi uzmanına sorduk. İşte yanıtlar.

Cildinizi güneşten koruma yolları

Uzun saatler güneş altında kaldığımız yaz günlerinde cilt sağlığımız tehlikeye giriyor. 

Cildimizi güneşin zararlı etkilerinden nasıl koruruz? En çok hangi yanlışalar yapılıyor?

Dermatoloji Uzmanı Doçent Doktor Şule Güngör'e göre güneşi kremi kullanmak şart. Peki cildimize uygun kremi nasıl seçeceğiz?

Kafaları karıştıran SPF konusuna da değindi Güngör.

Ancak, koruyucu kremlere güvenip güneş altında uzun saatler geçirmek doğru değil.

Sadece krem kullanmak da yetmiyor. 

Doktor Şule Güngör, bronzlaşmak için kakoa ve havuç yağı gibi ürünlerin kullanılmasını doğru bulmuyor. 
Etiketler; #güneş #güneş kremi
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