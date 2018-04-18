"Bahar geldi, havalar ısındı, hastalıklar bitti" derken salgın başladı, hastaneler doldu taştı.
Sıcak-soğuk değişiminden en çok etkilenenler ise çocuklar.
Uzmanlar virüsün kılık değiştirdiğine ve çok daha ciddi etkiler yaratabildiğine dikkat çekiyor.
Çocukların bir arada bulunduğu kalabalık ortamlarsa hastalığın yayılmasına yol açıyor.
Çocuklara yapılan aşılar konusundaki tartışmalarsa, hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Haber: Sinem Hançerigüzel
ulusal.com.tr
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