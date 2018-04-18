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Çocuklarda bahar gribine dikkat!

Havanın ısınmasıyla sıcak havayı fırsat bilen çocuklu aileler park, bahçelerin yolunu tutuyor. Ancak özellikle çocuklarda etkili olan bahar gribi kapıda. Ailelerin çocuklarını hastalıklardan korumak için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

"Bahar geldi, havalar ısındı, hastalıklar bitti" derken salgın başladı, hastaneler doldu taştı.

Sıcak-soğuk değişiminden en çok etkilenenler ise çocuklar.  

Uzmanlar virüsün kılık değiştirdiğine ve çok daha ciddi etkiler yaratabildiğine dikkat çekiyor.

Çocukların bir arada bulunduğu kalabalık ortamlarsa hastalığın yayılmasına yol açıyor.

Çocuklara yapılan aşılar konusundaki tartışmalarsa, hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Haber: Sinem Hançerigüzel
ulusal.com.tr
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