Çocuklarımızın başarılı olmaları için neler yapmalıyız

VELİ- ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ ŞART

Veli toplantılarına katılmayan, çocuğunun öğretmenlerinin ve gittiği okulun adını bile bilmeyen velilerimizin sayısı az değildir. Eğitim alanında her türlü sorumluluktan kaçan, öğretmenlerle işbirliği yapmaktan uzak duran bazı velilerimiz, başarısız olan, kötü karne getiren çocuğuna; “Bizim çocukta iş yok, haylaz!”, “Öğretmen bizim çocuğa taktı!” demeye başlar...

İyi, güzel de anne-baba olarak senin hiç mi suçun yok? Çocuğuna vakit ayırıyor; onunla oyunlar oynuyor musun? Çocuğunun okulda yaptıklarını soruyor, ev ödevlerini kontrol ediyor musun? Öğretmenlerin düzenlediği toplantılara gidiyor musun? Yapılan uyarıları dikkate alıyor musun? En büyük yatırımın mala mülke değil de, eğitime yapılması gerektiğini biliyor musun?

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATMALIYIZ

Okulda başarılı olmayan ve bir meslek de öğrenmeyen çocukların durumu yürekler acısıdır. Kötü yola düşen, içkiye, kumara, esrara alışan; iş güç sahibi olmayıp hırsızlık yapan, arsızlığa yönelen ve sonunda hapishaneyi boylayan gençlerin sayısı küçümsenmeyecek kadar çoktur. İşte bu durumda anne-babaların kafaları dank etmeye başlıyor ama artık iş işten geçiyor.

Eğitimin önemini kavramış ve çocuklarını okutmak için her türlü çabayı gösteren anne-babaları elbette takdir ediyoruz. Almanya’daki Türk toplumu olarak çocuklarımızın liseye ve üniversitey gitmeleri, nitelikli mesleklere sahip olmaları ve toplumsal yaşamda üst düzeylere gelmeleri için bir eğitim seferberliği başlatmak zorundayız. Öğretmen ve velilerimiz işbirliği içinde çocuklarımızın başarısına katkıda bulunabilir, tüm sivil toplum kuruluşları da bu çabaya destek olabilirler.

VELİLERİMİZE ÖNERİLER:

1. Eğitim çocuğu sevmekle başlar. Çocuğunuza vakit ayırınız; onlarla oyunlar oynayınız. Başka çocuklarla kıyaslamayınız. Gösterdikleri küçük başarıları bile övünüz. Söz ve davranışlarınızla onlara her alanda örnek olunuz. Aile içinde çıkabilecek sorunları onlara yansıtmamaya özen gösteriniz. Huzurlu aile çocuklarının daha başarılı olacaklarını unutmayınız.

2. Çocuk eğitimi ile kitaplar okuyunuz; bu kitapların çok faydasını görecek, çocuğunuzla ilgili sorunları daha kolay çözeceksiniz. Bunun için Prof. Dr. Haluk Yavuzer’in, Prof. Üstün Dökmen’in ve Doğan Cüceloğlu’ nun kitaplarına başvurabilirsiniz. Bunun dışında çevrenizde yapılan veli eğitim seminerlerine katılınız.

3- Çocuklarınıza Okulu ve öğretmenleri sevdiriniz. Unutmayınız; çocuklar sevdikleri öğretmenlerin dersine daha çok çalışırlar. Her gün çocuğunuza okulda yaptıklarını, öğrendiklerini ve yaşadıklarını anlattırınız. Öğretmenlerin verdikleri randevulara vaktinde gidiniz; yapılan uyarıları dikkate alınız. Öğretmenlerle işbirliği yapınız; onlara yönelik eleştirilerinizi çocuğunuzun yanında yapmayınız.

4- Evde çocuğunuzla Türkçe konuşmaya özen gösteriniz. Anadilini iyi bilen çocukların, başka dilleri de daha iyi öğrendiklerini unutmayınız. Okulda verilen Türkçe dersine mutlaka kayıt ettiriniz. Anadilinden kopan çocukların ileride anne-babalarından ve Türkiye’den kopabileceklerini aklınızdan çıkarmayınız. Çocuğunuzun gittiği okulda anadili dersi verilmiyorsa Türkçe öğretmeni atanması için çaba gösteriniz. Bulunduğunuz şehirde Türkçe Gönüllüleri Girişimi kurunuz. Veli ve öğretmen dernekleri ile işbirliği içinde olunuz.

5- Çocuklarımızın haklarını savunmak açısından Sınıf-Aile Birliği ve Okul Aile Birliği toplantılarına mutlaka katılınız. İyi Almanca bilen velilerimizin veli temsilcisi seçilmelerinde sayısız fayda vardır.

6- Çocuğunuzu vaktinde okula gönderiniz. Birkaç dakikalık gecikmenin dersi bozacağını ve çocuğunuzun başarısını etkileyeceğini unutmayınız. Ders araç ve gereçlerini ders planına göre okula götürmesine ve çantasının hafif olmasına dikkat ediniz. Çocuğunuza ayrı bir oda, çalışma masası ve kitap dolabı veriniz.

7- Çocuğunuzun yeterince uyumasına özen gösteriniz. Televizyon bakmasına, cep telefonu ve internetle ilgilenmesine sınır koyunuz. Evde iyi bir kahvaltı yapmasını; süt, yumurta, bal gibi enerji veren besinler almasını sağlayınız. Ayrıca okul için beslenme çantası hazırlayınız, her hafta okulda süt ya da kakao ısmarlayınız.

8- Çocuğunuzun giyimine ve temizliğine dikkat ediniz. Temiz çocukların daha kolay arkadaş bulacaklarını unutmayınız. Çocuklarımızın Alman arkadaşları olmalıdır; bu onların iyi Almanca öğrenmelerine, dostluklar kurmalarına katkıda bulunacaktır.

9- Akşamları çocuklarınızla birlikte kitap okuyunuz; okuduklarınızı anlatınız ve anlattırınız. Şehir kütüphanelerinden ödünç kitap alabilirsiniz. Türkiye’ye her gittiğinizde çocuklarınızın seviyesine uygun masal, öykü ve şiir kitapları alınız. Almanya’daki Türk kitabevlerini ziyaret ediniz.

10- Çocuklarınızı yüzme dersine ve okul gezilerine gönderiniz; bu konularda sorun çıkarmaktan kaçınınız. Onları spor, müzik, sinema ve tiyatro gibi sosyal ve kültürel etkinliklere götürünüz. Çocuklarınızın yeteneklerini geliştirmelerine destek olunuz; onlar belki ileride bir ressam, müzisyen, futbolcu, heykeltıraş, tiyatrocu veya yazar olarak hayatını kazanabilecektir.

11- Dersleri geri olan çocukları ev ödevleri yardım kursuna gönderiniz. Gerekirse birkaç veli bir araya gelerek çocuklarınıza özel kurs aldırınız. Okulda düzenlenen bilgilendirme toplantılarına, kültürel ve sosyal etkinliklere, spor ve okul şenliklerine katılınız. Öğretmenlerin de sizin yardımınıza ve desteğinize ihtiyacı olabileceğini unutmayınız.

12- Daha çok çocuğumuzun liseye, üniversitelere gitmeleri ve iyi bir meslek eğitimi almaları için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.

Tüm velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir ders yılı dilerim.

Bahattin Gemici

Eğitimci- Yazar

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