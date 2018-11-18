Hayal kurmanın ve öğrenmenin yaşı yok. Gaziantep'ten bir örnekle devam ediyoruz. Emekli sınıf öğretmeni Nuriye Sabahat Durucu, çocukluk hayalini gerçekleştirebilmek için 65 yaşında keman eğitimi almaya başladı.

Öğrenmenin yaşı yok.



Keman çalmak, Nuriye Sabahat Durucu'nun çocukluk hayaliydi.



Durucu 65 yaşında. Ama çocukken kurduğu o hayali, aklında hiç çıkmadı.



Sınıf öğretmenliğinden emekli oldu. Emekli olur olmaz da hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.



Torunu yaşındaki çocuklarla birlikte keman çalmayı öğreniyor.



Durucu, haftanın 5 günü 3'er saat eğitim alıyor.



Sınıfın en çalışkanı olarak zorlandıkları yerlerde arkadaşlarına yardımcı oluyor.



ulusal.com.tr