Hükümetin, üniversitelerin bölünmesine yönelik hazırladığı yasa tasarısına tepkiler sürüyor. Binlerce öğrenci ve akademisyenin tepki gösterdiği tasarıya karşı Cumhuriyetçi Hekimler Grubu da imza kampanyası başlattı. Şimdilik 3 bin 500 öğretim üyesinin destek verdiği kampanyanın adı da "bölünme değil birleşme".





Cumhuriyetçi Hekimler Grubu yasa tasarısının geri çekilmesi için pek çok akademisyenle birlikte imza kampanyası başlattı. Kampanyaya ilgi de yoğun.



Cumhuriyetçi Hekimler Grubu Başkanı doktor İrfan Gökçay, tepki çeken tasarıyı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Köklü üniversitelerin ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Gökçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslendi.



Hükümeti uyaran Cumhuriyetçi Hekimler Grubu Başkanı, "üniversiteleri bölmeyelim birleştirelim" çağrısı yaptı.





Köklü üniversitelerin bölünmesi ve 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin tasarı bugün Meclis Milli Eğitim Komisyonu'na sunuldu. Komisyonda görüşülen tasarıya tepkiler ise devam ediyor.Cumhuriyetçi Hekimler Grubu yasa tasarısının geri çekilmesi için pek çok akademisyenle birlikte imza kampanyası başlattı. Kampanyaya ilgi de yoğun.Cumhuriyetçi Hekimler Grubu Başkanı doktor İrfan Gökçay, tepki çeken tasarıyı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.Köklü üniversitelerin ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Gökçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslendi.Hükümeti uyaran Cumhuriyetçi Hekimler Grubu Başkanı, "üniversiteleri bölmeyelim birleştirelim" çağrısı yaptı.