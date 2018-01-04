1 buçuk milyon birinci sınıf öğrencisi için ders kitapları tehlike oluşturuyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Eğitim İş’in raporuna göre 1’inci Sınıf Türkçe Ders kitabı öğrenme bozukluğuna yol açabilecek tehlikeli mesajlar içeriyor. Eğitimciler ders kitaplarının acilen toplatılması gerektiği görüşünde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayı ile basılan 1’inci sınıf Türkçe ders kitabında skandal ayrıntılar ortaya çıktı.



Ayrıntılar Eğitim İş ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin raporuna yansıdı.



Açıklamada kitabın ders kitabı yazma konusunda hiçbir deneyimi olmayan 3 öğretmene yazdırıldığı iddia edildi. Kitabın görsellerini ise Talim Terbiye Kurulu Başkanına ait dini yayınlar yapmak amacıyla kurulmuş EDAM şirketinin hazırladığı belirtildi.



Gözütok, kitaptaki hataları bir bir anlattı.



ulusal.com.tr