Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla teşvik ettiği suda doğum yöntemi, Samsun'da 5 yıldızlı otel konforundaki hastane odasında ücretsiz uygulanıyor.

Türkiye genelinde 9 ildeki 11 devlet hastanesinde normal doğumu teşvik etmesi için suda doğum hizmeti verilmeye başlandı. Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Necla Şener, ilk çocuğunu beş yıldızlı otel konforunda, içinde çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunan hastane odasında gerçekleştirdi.



Jakuzi içinde suda ilk bebeğini dünyaya getiren Şener, "Sancılarım artmaya başlayınca, beni jakuziye aldılar. Sancılarım azalmaya başladı. Daha sonra çok kolay bir doğum gerçekleşti. Tabii ki bunun için 4 hafta boyunca gebelik ve bebek gelişimi eğitimi aldık. Doktorumun tavsiyesi ile suda doğum yaptım, daha az sancı, daha az ağrı hissettim, tüm anne adaylarına tavsiye ederim." dedi.



Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Eda Türe ise suda doğumun normal doğumu kolaylaştırmak ve normal doğuma karşı motivasyonu artırmak için yapıldığını söyledi.



Suda doğum yapmak isteyen anne adayı sayısının sürekli artış gösterdiğini vurgulayan Türe, "Necla Hanım bizim suda doğum yapan 11'inci hastamız. Suda doğumu doktorlarımızın tavsiyesi ve ebelerimiz eşliğinde yapıyoruz. Doğum öncesi ve sonrasında ağrıyı azaltan ve doğumu kolaylaştıran bir işlem." ifadelerini kullandı.



Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sezaryen doğumu azaltmak için devlet hastanesinde 5 yıldızlı otel konforunda odalar oluşturduklarını belirtti.



İçinde hastanın ve bebeğin her türlü ihtiyacının bulunduğu odada suda doğum yapan hastaların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Oruç, "Tamamen ücretsiz suda doğum yapılıyor. Kesinlikle enfeksiyon riski bulunmuyor. Doğum öncesi ve doğum sonrası jakuziden kültür alınıyor ve enfeksiyon olmadığı tespit edildikten sonra doğum gerçekleşiyor." diye konuştu.