Eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı için geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek. 120 sorudan oluşan sınavın ücreti 80 lira.

Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar için, geç başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.



Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler 8 Temmuz'da sınava girecek.



Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi bulunuyor ve her test 120 sorudan oluşuyor.



Geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek adaylar sınav ücreti için 80 lira ödeyecek.





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