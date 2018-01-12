Anne ve babalar çocuklarında erken diş kayıplarına neden olabilecek hatalar yapıyor. Erken yaşta diş kaybı, konuşma bozukluğundan gelişim bozukluğuna kadar birçok problemin nedeni. Diş bakımı konusunda işte doğru sanılan yanlışlar.

Diş sağlığı ile ilgili yanlış bilinenlerin faturası ağır olabiliyor. Erken diş kaybı, konuşma bozuklukları ve çenede gelişim bozuklukları oluşması gibi problemleri de beraberinde getiriyor.



Ebeveynlerin kulaktan dolma bilgileri çocuklar için ağır sonuçlar yaratabiliyor.



Çocuğum şeker, çikolata yemiyor, dişleri çürümez diyenlenlerden, süt dişleri nasıl olsa dökülecek, tedavi edilmelerine gerek yok diyenlere kadar işte doğru bilinen yanlışlar…



Uzmanlara göre çocuklar küçük yaşta diş hekimi ile tanışmalı.



İşte en çok doğru sanılan yanlış. Süt dişlerin döküleceği gerekçesiyle çoğu zaman aileler tedavi için hekime başvurmuyorlar.



Peki diş çürüğü bulaşıcı mıdır?

"Yan yana olan dişlerde. Sonuçta çürüğün nedeni bildiğimiz gibi mikroplar. Bunun yandaki dişide etkilemesi söz konusudur."



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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