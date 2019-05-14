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Diyet baklavalar artık sofralarda

Türk mutfağının dayanılmaz lezzeti baklavayı artık şeker hastaları da yiyebilecek. Şekersiz diyet baklavalar nasıl üretiliyor? Normal baklavadan farkı ne? İşte yanıtı

Diyet baklavalar artık sofralarda

Şekersiz baklava olur mu demeyin...Türk Mutfağının yüzyıllardır geleneği haline gelen baklavanın artık "şekersiz" çeşitleri de üretiliyor... 

İstanbul Karaköy'ün tarihi baklavacısı Güllüoğlu Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü diyet baklavanın yapılışını anlattı.

Diyet baklavalarda şeker yerine doğal tatlandırıcı olan lifli steviya; tereyağı yerine de doğal zeytinyağı kullanılıyor.

Baklava ustaları bu üretim merkezinde geleneksel hamur açma yöntemleriyle çalışıyor. Hamurlarını açan ustalar üretime geçmeden önce hijyen bariyerinden geçiyor. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #baklava #diyet
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