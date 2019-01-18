Doğu Anadolu'muzun okullarında da karne heyecanı vardı. Terör örgütü PKK'nın hendeklere gömüldüğü kentlerimizde şimdi eğitime ara, tatile merhaba deme zamanı...

Terörden temizlenen Doğu Anadolu'daki kentlerimizde karne mutluluğu doyasıya yaşandı. Şimdi Doğu Anadolu'da 15 gün boyunca kar topu zamanı...



Türkiye'nin en kalabalık illerinden Şanlıurfa'da 700 binin üzerinde öğrenci karne aldı.



Şırnak'ta da Gazi Paşa İlk ve Ortaokulunda karne sevinci vardı. Terörün hendeklere gömüldüğü kentte, öğrenciler karne mutluluğunu doyasıya yaşadı.



Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde 70 bin 674 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler karnelerini Mehmetçiğin, hediyelerini ise güvenlik güçlerinin elinden aldı.



Ağrı'da Cumhuriyet Ortaokulunda karnelerini alan öğrenciler kent protokolüne de ayrı bir heyecan yaşattı.



Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulunda karne heyecanı hat safhadaydı.



Malatya'da 777 okulda eğitim ve öğretim gören toplam 175 bin 226 öğrenci karnelerini aldı. Karne sevinci müzikle ve marşlarla harmanlandı.



Bitlis'te 742 eğitim kurumunda 89 bin 436 öğrenci karne mutluluğu yaşadı.



Kars'ta ise merkeze bağlı Yolaçan Cumhuriyet İlkokulunda ana sınıfı öğrencisi ile kent valisi arasındaki tatil konuşması gülümsetti.



Doğu Anadolu'muzun tüm okullarından bugün şen kahkahalar yükseldi. Karne heyecanı yerini tatil mutluluğuna bıraktı. Tüm bölgede kış mevsimi yoğun kar yağışıyla geçiyor. Hal böyle olunca da çocuklarımız için şimdi kar topu zamanı başlıyor.





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