Çalıştığı özel hastanede tedavi ettiği hastanın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın cenazesi toprağa verildi.

Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastasının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlandı.



Hacıosman için Bahçelievler'deki Mehmet Ülker Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Hacıosman'ın eşi ve kızı taziyeleri kabul etti.



Cenaze törenine, Hacıosman'ın yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile sağlık çalışanları da katıldı.



Hacıosman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.



