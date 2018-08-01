Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde görev yapan 3 uzman doktorun görevini bıraktığı, onkoloji bölümünde uzman doktorun kalmadığı öğrenildi. Doktorların kamuda çalışma şartlarından memnun olmadığı, istifa için olağanüstü halin kalkmasını bekledikleri ifade edildi.

Haydarpaşa Numune Onkoloji Bölümü’nde görev yapan 3 uzman doktor istifa edince, tedavileri devam eden kanser hastaları ortada kaldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören çok sayıda hastanın “hizmet yok” denilerek çevredeki yakın hastanelerin onkoloji bölümlerine yönlendirildiği, hastaların tedavilerinin aksadığı iddia edildi.



Haberde görüşlerine yer verilen hastaların mağdur olduklarını belirterek “Doktorlar istifa etmiş ve buraya bir doktor ataması neden hemen yapılmıyor? Sağlık Bakanlığı’na başvurarak şikâyetçi olduk. Kanser hastaları ortada bırakıldı. Bizim tedavimizi takip eden doktorlar gidince başka hastanelere yönlendiriliyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz” dediği ifade edildi.



'BENİM GİBİ YÜZLERCE HASTA VAR'



Meme kanseri olan ardından kemik ve karaciğer kanserine yakalanan 53 yaşındaki A.G. adlı hasta şunları söyledi:



“2015 yılından beri bu hastanede tedavi görüyorum. Meme kanseri nedeniyle başladığım tedaviye, iyileştikten sonra da kemik ve karaciğer için devam ettim. tedavi sürecim bitmiş değil. Hastanede çalışan doktorlarımız 27 Temmuz günü itibarıyla hastaneden ayrılmış durumda. Aradan neredeyse bir hafta geçmesine karşın şu anda tıbbi onkoloji servisinde resmi olarak atanmış tek bir doktorun olmadığını görüyoruz. Benim gibi tedavi görmesi gereken yüzlerce hasta var. Kan tahlillerinin sonucuna bakıp ona göre ilaç alacak hastalara, onay verebilmek için geçici görevlendirmeyle gelen bir doktor sayesinde hastalar bugün ilaç alabildiler. Bu süreç daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Bizim tedavi dosyamız bu hastanede. Tedavimizin nasıl yürütüleceği, yeni yerdeki doktorun kim olacağı gibi endişelerimiz var.”



'SAĞLIK BAKANLIĞI'NI SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ŞİKAYET ETTİM'



A.G, “Bir iki kişi başhekimliğe çıkarak görüşme yaptık. Hastane heyeti bize resmi bir bilgilendirmede bulunmamakla beraber sadece sözlü olarak ‘Biz talepte bulunduk ancak Sağlık Bakanlığı atama yapmadı ve doktorların ne zaman geleceği de belli değil’ dediler” dedi. A.G., Sağlık Bakanlığı şikâyet hattı olan 184’ü aradığını anımsatarak “Sağlık Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’na şikâyet etmiş oldum. Durum bu kadar vahim” dedi.



'KENDİ İSTEKLERİYLE AYRILDILAR'



Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet'in ulaştığı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de doktorların kendi isteği ile ayrıldıklarını belirterek başka bir açıklama yapmadı. Hastane yetkilileri ise açıklama yapma yetkilerinin olmadığını kaydetti.



'OHAL'İN KALKMASINI BEKLEDİLER'



İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, kamu hastanelerindeki doktorların OHAL döneminde istifa edemediği için OHAL’in kalkmasını beklediklerini, OHAL’in kalkmasıyla istifaların başladığını belirterek şunları söyledi:



“Kamu hastanelerindeki doktorlar çalışma şartlarından memnun değil, bu yüzden çok sayıda hekim, istifa ederek özel sektöre geçmektedir.”



Aydınlık