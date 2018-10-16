İzmir'de karaciğer rahatsızlığı bulunan genç kızdan alınan organ başka bir hastaya, abisinden alınan karaciğer dokusu ise genç kıza "domino nakil" yöntemiyle takıldı.
Karaciğerinde sorun bulunan genç kızdan alınan organ başka bir hastaya, abisinden alınan karaciğer dokusu ise genç kıza nakledildi.
Buca'da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Nur Fidan'a 12 yıl önce glikojen depo hastalığı teşhisi konuldu. Karaciğer metabolizması ilerleyen dönemde olumsuz etkilenen Fidan'ın yüksek kolesterol seviyeleri nedeniyle ileride ciddi kalp sorunu yaşamaması için nakil kararı alındı.
Kadavradan nakil olmak için sıra bekleyen Fidan için uygun karaciğer bulunamayınca doktorları canlı vericiden nakil yapılmasını kararlaştırdı.
Genç kızın 24 yaşındaki abisi Arif Fidan'ın uygun verici olmasıyla nakil operasyonu hazırlığı yapıldı. Karaciğer nakli bekleyen 72 yaşındaki Kadri Tüzgen'e de doktorlar genç kızın karaciğer dokusunu nakletmeyi önerdi.
Aynı anda 3 ameliyat
Tüzgen'in de ameliyatı kabul etmesiyle 3 kişi aynı ameliyathaneye alındı. 10 saat süren ameliyatta Arif Fidan'ın karaciğer dokusu kız kardeşine, Beyza Nur Fidan'ın dokusu da Tüzgen'e nakledildi.
"Domino karaciğer nakli dünyada çok kullanılan bir yöntem değil"
Operasyonu gerçekleştiren EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, dünyada çok yaygın olmayan "domino karaciğer nakli" ile iki hastanın da sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.
Zeytunlu, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kızımız glikojen depo hastalığından dolayı karaciğer metabolizmasını etkileyen bir hastalıkla yaşamına devam ediyordu. Kızımızın karaciğer fonksiyonları iyi ancak damarlarında hasarlanma vardı. Ona karaciğer naklini abisinden yaptık. Kadri Bey, kronik karaciğer hastalığıyla mücadele ediyordu. Kadri Bey'in de yeni bir karaciğere ihtiyacı vardı. Bu karaciğeri ona kullanmaya teklif ettik. Karaciğer fonksiyonu olarak iyi olduğu için gayet güzel onun ihtiyacını karşılayabilecek, uzun dönemde de kolestrol ilaçlarıyla beraber yeterli fonksiyon görebilecekti. Nakili gerçekleştirdik."
"Bir dedemiz daha oldu"
Kardeşine verdiği karaciğer ile onun yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan Arif Fidan, Beyza Nur'un kadavradan karaciğer nakli olmayı beklediğini, doktorların nakli hızlandırma kararı almasının ardından kendisinin karaciğer dokusunu verme kararı aldığını söyledi.
Doktorların domino karaciğer nakli yapacaklarını öğrendiğinden şaşırdığını belirten Fidan, "Kardeşim de başka bir hastaya can verdi. Allah ondan razı olsun hiç tanımadığımız görmediğimiz bir insana yeniden can verdi. Dedemizi küçük yaşlarda kaybetmiştik artık bizim bir tane daha dedemiz oldu." ifadelerini kullandı.
Abisinden yapılan karaciğer nakliyle ikinci kez hayata "Merhaba" diyen Beyza Nur Fidan, nakil olmak için beklediğini yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Fidan, "Lise eğitimimi tamamlayıp ressam olup artık bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Benim verdiğim karaciğer sayesinde bir hasta daha kurtuldu. Onunla yoğum bakımda tanıştım, O açıdan da çok mutluyum." diye konuştu.
"Allah bana 2 tane daha torun verdi"
Genç kızın karaciğeriyle sağlığına kavuşan Kadri Tüzgen de zor günler yaşadığını ama hiç bir zaman ümidini kaybetmediğini aktardı.
Tüzgen, "Allah doktorlarımızdan da kızımızdan da razı olsun. 2 yıldır karaciğer nakli olmayı bekliyordum. Allah bana 2 tane daha torun verdi. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.
Hastaları ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Zeytunlu ve ekibini tebrik etti.
Budak, dünyada çok uygulanmayan "Domino karaciğer nakli"ni üniversitelerinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.