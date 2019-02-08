Her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü Dünya Epilepsi Günü… Türkiye Sakatlar Derneği ve Epilepsi ile Yaşam Platformu 11 Şubat'ta seslerini duyuracakları bir etkinliğe hazırlanıyor.

Dünyada 65 milyon, Türkiye'de 850 bin dolayında epilepsi hastası bulunuyor.



Halk arasında "sara hastalığı" olarak da bilinen epilepsi, beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan ve beyin aktivitesinde kısa süreli bozulmaya neden olan bir hastalık..



Epilepsiyle ilgili toplumsal önyargılar, hastaların yaşam kalitesinin düşmesine ve etkin tedaviye ulaşmalarında olumsuzluklara neden oluyor.



Türkiye Sakatlar Derneği ve Epilepsi ile Yaşam Platformu, Dünya Epilepsi Günü nedeniyle düzenlendikleri ortak basın toplantısında, epilepsi hastalarının sorunlarına dikkat çekti.



Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları Başkanı Ebru Öztürk, 11 Şubat'ta düzenleyecekleri, "Epilepsi Farkıdanlık Semineri"ne katılım çağrısı yaptı.







HABER: SERKAN BAYRAKTAR

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