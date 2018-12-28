Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercihleri 3 Ocak 2019'a kadar alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek tercihleri alınmaya başladı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-DUS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.



Adaylar, tercihlerini 3 Ocak 2019'a kadar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bireysel olarak gerçekleştirecek.



Adayların, ek tercih ve yerleştirme işlemlerini yapmadan önce ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.