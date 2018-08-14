banner988
ABD Maslahatgüzarı'ndan Brunson ziyareti sonrası açıklama
ABD Maslahatgüzarı'ndan Brunson ziyareti sonrası açıklama
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Diyanetten
Diyanetten "milli ürün" açıklaması
Rahip Brunson'un avukatından üst mahkemeye itiraz
Rahip Brunson'un avukatından üst mahkemeye itiraz

Düzenli egzersiz akıl sağlığına iyi geliyor

Haftada 3 ila 5 kez yapılan düzenli egzersizin akıl sağlığına iyi geldiği bildirildi.

Düzenli egzersiz akıl sağlığına iyi geliyor

ABD'de yürütülen araştırmaya katılan 1,2 milyon kişinin fiziksel aktivite düzeyleri ve psikolojik durumları değerlendirildi.

Çalışma sonucunda haftada 3 ila 5 kez yapılan 45 dakikalık takım sporları, bisiklet sürme ve aerobik gibi egzersizlerin akıl sağlığına olumlu etkileri olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yaş ve cinsiyete bakılmaksızın ev işleri ve çocuk bakımı da dahil tüm fiziksel aktivitelerin akıl sağılığına iyi geldiği belirtildi.

İki günde bir yapılan 30 ila 60 dakikalık fiziksel aktivitenin en faydalısı olduğuna işaret edildi.

Yale Üniversitesinden Dr. Adam Chekroud, daha önceden ne kadar çok egzersiz yapılırsa akıl sağlığı o kadar olumlu etkilenir gibi bir inanış olduğunu ifade ederek, bu araştırmanın bu inanışı desteklemediğini söyledi.
Chekroud, "Araştırmaya göre, ayda 23 kereden fazla ya da bir seferde 90 dakikadan fazla yapılan fiziksel aktivitenin akıl sağlığına olumsuz etkisi var." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzenli egzersiz #akıl sağlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.