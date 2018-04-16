Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS sınav başvuruları için son günler. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında başvuru yapmayanlar sınava giremeyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Nisan'da yapılacak olan e-YDS sınavı için başvurular sona ermek üzere. Adaylar 19 Nisan 23:59'a kadar sınav için başvuru yapabilecek.



Başvurular "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.



Konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"28 Nisan 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınava başvuru süreci 16 Mart – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 16 Mart 2018 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren yapabileceklerdir."



Bir sonraki sınav ise 12 Mayıs'ta yapılacak.



12 Mayıs'ta yapılacak olan sınavın başvuruları ise 18 Nisan'da başlıyor.



ulusal.com.tr