Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Nisan'da yapılacak olan e-YDS sınavı için başvurular sona ermek üzere. Adaylar 19 Nisan 23:59'a kadar sınav için başvuru yapabilecek.
Başvurular "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.
Konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"28 Nisan 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınava başvuru süreci 16 Mart – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 16 Mart 2018 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren yapabileceklerdir."
Bir sonraki sınav ise 12 Mayıs'ta yapılacak.
12 Mayıs'ta yapılacak olan sınavın başvuruları ise 18 Nisan'da başlıyor.
ulusal.com.tr
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS sınav başvuruları için son günler. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında başvuru yapmayanlar sınava giremeyecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Nisan'da yapılacak olan e-YDS sınavı için başvurular sona ermek üzere. Adaylar 19 Nisan 23:59'a kadar sınav için başvuru yapabilecek.