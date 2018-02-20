Depresyon, giderek yaygınlaşıyor. Kaygı bozukluğu olan her iki kişinin birinde görülebiliyor. Dünyada 300 milyondan fazla, ülkemizde ise yaklaşık 3,5 milyon kişi depresyonda.
Kişinin depresyonda olduğunu algılaması oldukça zor. Anda kalmak, bozulan işlevleri yerine getirmek ve en önemlisi de mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor.
Ebeveynler dikkat… Depresyon çocuklarda da yaygınlaştı.
Hepimiz her zaman mutlu olmayı ve her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz. Fakat bu beklentilerimizin yaşamda bazen karşılığı olmuyor.
Uzman Klinik Psikolog Mehmet Arseven’e göre bu mesajların yaşam yolculuğunda önemi büyük.
HABER: DEVRİM DÖNMEZ KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.