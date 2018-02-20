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Ebeveynler dikkat… Depresyon çocuklarda da yaygınlaştı

Depresyon, en yaygın ruhsal bozuklukların başında geliyor. Öyle ki dünyada 300 milyondan fazla kişi depresyonda. Ülkemizde ise bu rakam yaklaşık 3,5 milyon. Depresyon, her yaş grubunda görülebiliyor. Kişiye göre nedeni farklı olsa da, sonuçları büyük oranda aynı...Uzman Klinik Psikolog Mehmet Arseven, depresyonla mücadeleyi anlattı.

Ebeveynler dikkat… Depresyon çocuklarda da yaygınlaştı
Depresyon, giderek yaygınlaşıyor. Kaygı bozukluğu olan her iki kişinin birinde görülebiliyor. Dünyada 300 milyondan fazla, ülkemizde ise yaklaşık 3,5 milyon kişi depresyonda.  
Kişinin depresyonda olduğunu algılaması oldukça zor. Anda kalmak, bozulan işlevleri yerine getirmek ve en önemlisi de mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor.

Ebeveynler dikkat… Depresyon çocuklarda da yaygınlaştı.

Hepimiz her zaman mutlu olmayı ve her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz. Fakat bu beklentilerimizin yaşamda bazen karşılığı olmuyor.

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Arseven’e göre bu mesajların yaşam yolculuğunda önemi büyük.



HABER: DEVRİM DÖNMEZ KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
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