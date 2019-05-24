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Eczacılar işsizlikle karşı karşıya

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Mustafa Arslan, işsiz eczacı sayısının 5 bine ulaştığını söyledi. Eczacılık fakültelerinin artışından duyduğu kaygıyı dile getiren Arslan “Ülkenin ihtiyacı yılda 300. Ancak her yıl ihtiyacın on katı kadar eczacı mezun oluyor’ dedi.

Eczacılar işsizlikle karşı karşıya

Eczacılıkta istihdam sorunu baş göstermeye başladı.

19 Mayıs Üniversitesi, 7 Mart 2019 tarihli senato kararıyla Bafra İşletme Fakültesi’nin kapatılarak, Bafra Eczacılık Fakültesi yapılması kararı aldı.

Karara gerekçe olarak, işletme fakültelerinin doluluk oranının düşük olması, kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılması gösterildi.

Alınan bu karara eczacılar tepki gösterdi.

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Mustafa Arslan, plansız açılan eczacılık fakültelerinin, eczacılık mesleğinde istihdam sorunu yarattığını söyledi.

Türkiye’de mevcut işsiz eczacı sayısının 5 bin rakamlarına ulaştığını belirten Arslan, "Böyle giderse önümüzdeki yıllarda işsiz eczacı sayısı işi olanlardan çok daha fazla olacak." diye konuştu.

Mustafa Arslan, eczacılıkta yaşanan işsizlik sorununa çözümünü de Ulusal Kanal’a açıkladı.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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