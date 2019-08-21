58 eczacılık fakültesi var ancak bazılarında profesör bile yok. Son verilere göre eczacılık mesleğinin geleceği tehlike altında.
Eczacılık fakültelerinin fazlalığı istihdam sorununu beraberinde getiriyor.
Akademik kadrolarda da büyük eksiklik var.
ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan edinilen bilgilere göre, 36 Eczacılık Fakültesi’nin 4’ünde profesör, 7’sinde ise doçent bulunmuyor. 7 fakültede profesör sayısı 3’ten az, 15’inde ise doçent sayısı 5’ten az. Akademisyen sayısı, 20’yi geçmeyen 23 fakülte olduğu biliniyor.
Eczacı ihtiyacının Sağlık Bakanlığı’nca tespit edilmesi gerektiğini savunan uzmanlara göre, YÖK, yeni eczacılık fakültesi açmamalı. Aynı zamanda fakültelerin öğrenci kontenjanı azaltılmalı.
ulusal.com.tr
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