Ege Üniversitesi, artık milli aşı üretecek. Hedef Türkiye'nin aşı konusunda dışa bağımlılığını azaltmak.. Projeler hazır... Aşı Geliştirilme ve Üretimi Altyapı Projesinde öncelikli hedef ise çocuk felci aşısı üretmek.

Bilim insanları harekete geçti... Ege Üniversitesi milli aşı üretmek için önemli bir hamle yaptı.



Projede çocuk felci aşısına öncelik verildi. Ancak bununLA sınırlı değil.. Boğmaca aşısı ile insan papilloma virus (HPV) aşılarının prototiplerinin geliştirilmesi ardından sanayi işbirliği ile tedaviye kazandırılması amaçlandı.



İkinci aşamada ise kanserin tedavisine yönelik olarak DNA ve otolog aşıların prototiplerinin geliştirilmesi hedeflendi.



Projenin maliyeti yaklaşık 40 milyon dolar olarak hesaplandı.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak projenin en büyük destekçisi.



Türkiye'de bağışıklamada kullanılan insan aşılarının yaklaşık yüzde 60'ı Sağlık Bakanlığı, yüzde 30'u özel sektör tarafından ithal ediliyor.., Yüzde 10'u ise bağış olarak sağlanıyor.







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