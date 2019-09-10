Eğitim sistemi değişiyor. Hükümetin 2023 vizyonu çok tartışalacak kararlar içeriyor. Düzenleme 2020-2021 eğitim öğretim yılında hayata geçecek.

Ders saatleri azaldı. Seçmeli ders uygulaması düzenlendi.

Hazırlanan yeni müfredatta coğrafya ve tarih dersleri seçmeli oldu.

Öğrenciler 11 ve 12. sınıflarda yeni eklenen dersleri görebilecek.

Yeni eklenen dersler arasında teknoloji ağırlıklı bölümler de var...

Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, güncel sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Yeni sistemde mevcut şartlar düşündürüyor. En büyük sorun ise öğretmen niteliği. Çakmak bu konuya değindi; öğretmenlerin kadrolu olması gerektiğini söyledi.

ulusal.com.tr