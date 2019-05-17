Eğitim sisteminde değişiklik için düğmeye basıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim modelinin ayrıntılarını "Lisede Ne Yaptık?" başlığıyla kamuoyuna açıklayacak.

Türkiye'de yap boz olan eğitim sistemi yine değişiyor.



Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Yeni ortaöğretim modeli, reform adıyla kamuoyuna duyuruldu.



Projenin ayrıntılarını Milli Eğtiim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak.



Kapsamlı açıklama öncesinde, yeni sistemin ana hatları ortaya çıktı.



EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

- Ders sayıları azaltılacak.

- Liselerde "kariyer ofisleri" oluşturulacak.

- 12'nci sınıflarda ders saatleri de azaltılacak.

- Destek çalışmaları getirilecek.



Yeni ortaöğretim modelinde dikkat çeken değişiklikler mevcut. Ders sayıları azaltılacak, liselerde kariyer ofisleri oluşturulacak. 12'nci sınıflarda ders saatleri de azaltılacak, destek çalışmaları getirilecek.



EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

- Öğrenciler istedikleri dersleri seçebilecek.

- Haziran aylarında ders yerine proje sunumları ve beceri etkinlikleri yapılacak.

- "Bilgi Kuramı" zorunlu ders olacak.



Değişiklikler bununla da sınırlı değil. Taslağa göre, öğrenciler istediği dersleri seçebilecek. Ayrıca her yıl Haziran aylarında ders yerine proje sunumları, portfolyo hazırlama gibi yaşam becerilerine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bir başka dikkat çeken yenilik ise, "Bilgi Kuramı" dersinin zorunlu ders olarak müfredata girecek olması. Eğitim Uzmanı Cihat Şener yeni sistemin ana hatlarını yorumladı.

Sistemdeki bir diğer kanayan yara da eğitimcilerin durumu.





Haber: Güçlü Çezik

Kamera: İsmail Harputlu

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