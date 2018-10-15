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Eğitimde McKinsey vakası

Yükseköğretim Kurulu, İngilizce hazırlık eğitimini British Council adında İngiliz şirkete teslim etti. Anlaşmayı, ikinci McKinsey vakası olarak değerlendiren eğitimciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "biz bize yeteriz" açıklamasını hatırlattı.

Eğitimde McKinsey vakası
McKinsey ile yapılan anlaşma iptal edildi ancak yeni tartışma eğitimle ilgili... Sözcü'nün haberine göre YÖK, Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi'nin kalitesini arttırmak iddiasıyla British Council adında İngiliz eğitim şirketiyle anlaşmaya gitti. 

British Council adlı İngiliz eğitim şirketiyle yapılan anlaşma ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey açıklamasını getirdi.

İkinci bir McKinsey olayının yaşandığını söyleyen Eğitim İş Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Turgay Kaçan, İngiliz eğitim şirketinin muadilinin Yunus Emre Enstitüsü olduğunu hatırlattı, hükümeti uyardı.

Türkiye'nin sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını belirten Kaçan, eğitimin giderek özelleştirildiğine dikkat çekti.


HABER: DOĞUKAN ÇOBAN - KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
Etiketler; #yükseköğretim kurulu #McKinsey
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