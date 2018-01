Ehliyette yeni dönem resmen başladı. MEB tarafından ehliyet alacak sürücü adayları için yapılan direksiyon sınavlarında 'tablet' dönemi uygulamaya konuldu. Tablet uygulamasının kısa bir süre sonra 81 ile yaygınlaştırılacağı belirtilirken, sınav sonuçlarının da 35 dakika sonra sistemden öğrenileceği aktarıldı. Öte yandan yeni dönemin başlamasıyla ilk sınavlar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından sürücü adaylarına, teorik sınav sonrasında direksiyon uygulama sınavlarının düzenlendiğini söyledi.



Her yıl 1,5 milyonu aşkın kursiyerin direksiyon uygulama sınavlarına alındığını belirten Şamlıoğlu, "Uygulama sınavlarındaki başarısızlıklar da göz önünde bulundurulduğunda her yıl 2 milyonu aşkın sürücü adayına sınav yapılıyor." bilgisini paylaştı.



Direksiyon uygulama sınavlarının diğer kağıt, kalem kullanılan yazılı sınavlardan farklı özelliklerinin bulunduğuna işaret eden Şamlıoğlu, bu sınavların AB standartlarının üzerine çıkarak iyi bir noktaya geldiğini aktardı.



Uygulama sınavının hafta sonları 07.00-17.10 saatleri arasında yapıldığına değinen Şamlıoğlu, adayların araca ilişkin teknik bilgileri, kalkış yapma, direksiyon hakimiyeti, şerit izleme ve değiştirme, kavşaklara yaklaşma, sollama, hız kuralları, ani fren yapma, geri park etme gibi çeşitli becerilerinin ölçüldüğünü anlattı.



Kısa bir süre sonra 81 ile yaygınlaştırılacak



Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavı değerlendirmelerinin daha önce her kursiyer için hazırlanan 3 evrak üzerinden yapıldığını, 2018 itibarıyla Ankara'da başlatılan pilot uygulama kapsamındaki değerlendirmelerin tablet bilgisayarlarla yapılmasının startını verdiklerini bildirdi. Şamlıoğlu, uygulamayı kısa bir süre sonra 81 ile yaygınlaştıracaklarını, böylece ülke genelinde uygulama birliğine geçileceği bilgisini verdi.



Sınav uygulamalarının tablet ile yapılmasının çok büyük bir fırsat ve imkanı beraberinde getirdiğinin altını çizen Şamlıoğlu, "Sürücü kursları ve kamuya yıllık 3 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca uygulama, toner, kağıt ve fotokopi masrafları dikkate alındığında yıllık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufunu beraberinde getirecek." dedi.







Sınav sonuçları 35 dakika sonra sistemde



Şamlıoğlu, önceki uygulamalarda sınav sonuçlarının sınav yapıcılardan elektronik ortama aktarılma sürecinin uzun zaman aldığına dikkati çekerek, "Şimdi ise tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılacak. Böylece zamandan da büyük tasarruf sağlanmış olacak." diye konuştu.



Tablet bilgisayar döneminin suistimalleri de ortadan kaldıracağına dikkati çeken Şamlıoğlu, "Özellikle 'joker' diye tabir edilen, sınavda adayın yerine başkasının girdiği uygulamaları da tamamen sonlandırmış olacağız. Sınavın başında tablet bilgisayarlarla adayın fotoğrafı çekilecek ve sistemdeki biyometrik kayıt eşleştirilecek." ifadelerini kullandı.



Uygulamanın eğitim süreçlerinde bölgesel farklılıkları da dikkate alarak daha iyi bir analiz süreci yürütülmesine imkan sağlayacağını vurgulayan Şamlıoğlu, şunları kaydetti:



"Bu uygulamanın en önemli yanlarından biri de sınavdaki başarı ve başarısızlık oranlarını sistem üzerinden depolayıp analizler yapılacak olması. Bu çerçevede, bölgeler arasında sınav sürecine ilişkin hem başarı hem başarısızlıklar ayrı ayrı değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında eğitim süreçlerinde yapılması gereken bir takviye varsa mutlaka bölgeye özel bir uygulamayı da göz önünde bulundurmuş olacağız. Sınav uygulamasında yaşanacak problemlerin verileri üzerinden de bölgesel bazı düzenlemeler ve eğitim süreçlerini eş zamanlı düşünmemiz mümkün olacak."







FATİH Projesi direksiyon sınavlarında



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ercan Alpay da Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tablet bilgisayarın ilk kez kullanıldığı direksiyon sınavlarını yerinde inceledi.



Alpay, burada yaptığı açıklamada, 5 bine yakın tableti öncelikle ilçelere dağıtacaklarını bildirerek, "FATİH projesi kapsamında öğretmenlerimizin elinde bulunan tabletleri bu proje kapsamında değerlendirmek istiyoruz. O tabletlere bu yazılımı indirerek kullanılır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



İlk sınavları AA görüntüledi



Öte yandan, tablet bilgisayarla yapılan direksiyon sınav süreçlerini ilk kez AA görüntüledi. Uygulamanın tüm aşamalarını paylaşan sınav değerlendirme komisyonu üyeleri, yeni sistemin kendilerine zaman ve maliyet anlamında büyük avantajlar sağladığını aktardı.