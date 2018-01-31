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Elektronik sigara kanser ve kalp hastalığı nedeni

Normal sigaranın mı, yoksa elektronik olanların mı daha zararlı olduğu henüz kesinleştirilemedi

Elektronik sigara kanser ve kalp hastalığı nedeni

Daha az zararlı olduğu düşünüldüğü için tercih edilen elektronik sigaraların da kanser ve kalp rahatsızlıklarına yol açtığı uzmanlar tarafından bir kez daha kanıtlandı. Elektronik sigaraya yönelik yapılan bir araştırmaya göre nikotin vücuda hangi yolla girerse girsin DNA'ya hasar veriyor.

NTV'de yer alan habere göre New York Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim insanlarının yaptığı çalışma, elektronik sigaraların da masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Laboratuvar ortamında e sigaraya maruz kalan farelerin akciğer, mesane ve kalplerindeki DNA'larda hasar oluştuğu tespit edildi.

Araştırma sonucunda elektronik sigara kullanımı sonrası vücuda giren nikotinin tamamen kanserojen bir etki gösterdiği ortaya çıktı.

Uzmanlar elektronik sigaraların masum olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, şu an için normal sigaraların mı yoksa elektronik olanların mı daha zararlı olduğunun kesinleşmediğini söylüyor.

Elektronik sigaranın kesin zararlarının 1 yıl içinde yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacağı belirtiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Elektronik sigara
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