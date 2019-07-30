Emar ve tomografiye sınırlama

Emar ve tomografinin maliyeti 1,7 milyar liraya ulaşınca tetkik tekrarına sınır getirildi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelge göre artık acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yenisi istenmeyecek.





Acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yenisi istenmeyecek.



Emar ve tomografinin devlete maliyeti 1,7 milyar liraya ulaştı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir genelge yayımladı.



Bakanlık vatandaşların daha az radyasyona maruz kalması, zaman kaybının ve gereksiz maliyetin önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.





ulusal.com.tr Sağlıktaki pahalılığın faturası yine hastaya kesildi. Sağlık Bakanlığı emar ve tomografinin maliyeti nedeniyle tetkik tekrarına sınırlama getirdi.Acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yenisi istenmeyecek.Emar ve tomografinin devlete maliyeti 1,7 milyar liraya ulaştı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir genelge yayımladı.Bakanlık vatandaşların daha az radyasyona maruz kalması, zaman kaybının ve gereksiz maliyetin önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.