AYM kararına tepki
AYM kararına tepki
Oğuz Haksever'den flaş karar
Oğuz Haksever'den flaş karar
Ünlü oyuncudan iddialara açıklama
Ünlü oyuncudan iddialara açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Emar ve tomografiye sınırlama

Emar ve tomografinin maliyeti 1,7 milyar liraya ulaşınca tetkik tekrarına sınır getirildi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelge göre artık acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yenisi istenmeyecek.

Emar ve tomografiye sınırlama
Sağlıktaki pahalılığın faturası yine hastaya kesildi. Sağlık Bakanlığı emar ve tomografinin maliyeti nedeniyle tetkik tekrarına sınırlama getirdi.

Acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yenisi istenmeyecek. 

Emar ve tomografinin devlete maliyeti 1,7 milyar liraya ulaştı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir genelge yayımladı. 

Bakanlık vatandaşların daha az radyasyona maruz kalması, zaman kaybının ve gereksiz maliyetin önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.