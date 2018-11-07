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Emniyet'ten kan bağışına destek

"Kan Ver, Hayat Ver." Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bu sloganla yola çıktı. Polisler Kızılay'a koştu. Kan bağışı kampanyasına şehit polis babaları da katıldı.

Emniyet'ten kan bağışına destek

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kızılay'a kan bağışladı.

Projenin adı "Kan Ver, Hayat Ver." Muğla İl Emniyet Müdürlüğü işte bu slogan ile yola çıktı. Polislerin kan bağışı kampanyasına katılımı yoğun oldu.

Kan verenler arasında Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz da vardı.

Emniyet Müdürlüğüne giden bazı vatandaşlar kan bağışında bulunurken şehit polis babaları Haluk Taşdemir ve Nihat Eker de kampanyaya destek oldu.

Müdürlük binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasında kontrolleri tamamlanan polislere, bağış sonrası kek ve meyve suyu ikram edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #kan bağışı #kızılay
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