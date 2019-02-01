Milli Eğitim Bakanlığınca, şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.



Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.



Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.



500 olarak duyurulmuştu

MEB'in internet sitesinde 2018'in Aralık ayında yayımlanan duyuruda, 2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında, 500 öğretmen atamasının yapılacağı bildirilen açıklamada, "İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi 22 Ocak 2019 tarihinde, başvuruların alınması ve onaylanması 23-29 Ocak 2019 tarihleri arasında, atamalar ise 1 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek." denilmişti.

