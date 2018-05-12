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Epilepsi engel değildir

Sara... Yani Epilepsi... Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkes de görülebiliyor. Ülkemizde yaklaşık 700 bin epilepsi hastası var. Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Epilepsi engel değildir
Engellerle engellenmek ,en önemlisi de toplumdan dışlanmak istmiyorlar.

Türkiye'de de yaklaşık 700 bin epilepsi hastası var. Karşılaştıkları sorunların çözülmesini istiyorlar.

Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği İstanbul Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Epilepsinin normal bir yaşam sürdürmeye engel olmadığını söyleyen dernek üyeleri yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Halk arasında bilinen sara hastalarının gün içinde yaşadığı zorluklarda temsili olarak gösterildi.



ulusal.com.tr
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