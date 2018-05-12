Engellerle engellenmek ,en önemlisi de toplumdan dışlanmak istmiyorlar.
Türkiye'de de yaklaşık 700 bin epilepsi hastası var. Karşılaştıkları sorunların çözülmesini istiyorlar.
Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği İstanbul Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.
Epilepsinin normal bir yaşam sürdürmeye engel olmadığını söyleyen dernek üyeleri yaşadıkları sorunları dile getirdi.
Halk arasında bilinen sara hastalarının gün içinde yaşadığı zorluklarda temsili olarak gösterildi.
ulusal.com.tr
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