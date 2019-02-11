Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla Ankara’da ‘farkındalık semineri’ düzenlendi. Seminer öncesi yapılan açıklamada, epilepsinin engel derecesi saptanamayan tek hastalık olduğu belirtildi.

Epilepsi semineri Ankara’da yapıldı.



Seminer öncesi, Epilepsi ve Yaşam Platformu Yönetim Üyesi Ergül Bezci bir açıklama yaptı.



Farkındalık yaratmak için mor peruk takan Bezci, epilepsinin engel derecesi saptanamayan tek hastalık olduğunu belirtti.



Ülkemizde hem intiharlar, hem de işsizlikte birinci sırayı alan epilepsi seminerinde nörolog, psikolog ve avukatlar konuşmacı olarak yer aldı.



Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla düzenlenen seminere, Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş de katıldı.



Halk arasında Sara Hastalığı olarak da bilinen epilepsi, gelip geçici bilinç kaybı ya da çok basit bir göz dalması, kol ve bacakta ani sıçramalar gibi nöbetlerle kişide kendini gösteriyor.





HABER: TANSEV KARA

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