Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında okuma-yazma seferberliğini başlattı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatlarımız verdik" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında okuma-yazma seferberliğini başlattı.



Burada bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatlarımız verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik ve biz de bu seferberlikte varız diyoruz. Milletimizin okuma-yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini eskiden beri biliyoruz. Her türlü desteğin verileceğine de inanıyorum. Halkımın okuma yazmaya ne kadar hasret olduğunu sizlerden de bizzat dinledik."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "Hedefimiz kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenmesini sağlamaktır." diye konuştu.



ulusal.com.tr



