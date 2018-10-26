Kamu özel iş birliği modeli ile yapımı tamamlanan Eskişehir ve Manisa şehir hastaneleri 30 Ekim'de hasta kabulüne başlayacak.

Sağlık Bakanlığından, bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir ve 558 yataklı Manisa Şehir Hastanelerinin 30 Ekim'de hizmete gireceği bildirildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu özel iş birliği modeli ile iki şehir hastanesinin daha yapımı tamamlandı.







Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün yaptırdığı bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir ve 558 yataklı Manisa Şehir Hastaneleri 30 Ekim'de kabulüne başlayacak. Böylece hizmete giren şehir hastanesi sayısı 8'e yükselecek.



Geçen yıl Yozgat, Mersin, Adana ve Isparta Şehir Hastaneleri, bu yıl ise Kayseri ve Elazığ Şehir Hastaneleri hizmete girdi.



Eskişehir Şehir Hastanesi



Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, odaların 437'si tek kişilik dizayn edilirken, 191 de çift kişilik oda bulunuyor.



Hastane 35 ameliyathane, 152 yataklı yoğun bakım ünitesi, 24 yataklı diyaliz ünitesi, 13 yataklı kemoterapi ünitesi ile hizmet verecek. Hastanede her branştan 254 poliklinik olacak.





Eskişehir Şehir Hastanesi anjiyo ünitesi, nükleer tıp merkezi, kalp ve damar cerrahi birimi, perinatal merkez, taş kırma ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, obezite merkezi, uyku laboratuvarı, robotik ilaç hazırlama gibi birçok özellikli birimle hizmet verecek.



Şehir hastanesinde, tedavi gören ya da muayene için gelen çocuklara hizmet verecek kreş yapıldı. Yatarak tedavi gören çocuklar bir taraftan tedavilerine devam ederken, diğer yanda kreş sayesinde hastane ve doktor korkularını yenecek. 70 çocuk kapasiteli, bin 100 metrekare alana kurulu kreşte, yaşlara göre sınıflandırılmış oyun alanları yer alıyor.



Çocuklar için özel güvenlik önlemleri alınan kreşte, tüm kapılar kartlı sistemle çalışacak.



Manisa Şehir Hastanesi

Manisa'da, 178 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu şehir hastanesi, 558 yatağa sahip olacak.







Hastanede 236 tek kişilik, 100 çift kişilik oda yer alıyor. Manisa Şehir Hastanesi 21 ameliyathane, 122 yoğun bakım yatağı, 145 poliklinik birimi, 15 diyaliz merkezi yatağı ve 17 kemoterapi koltuğu ile hizmet verecek.