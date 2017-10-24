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Fibromiyalji nedir?

Genellikle kas ağrılarıyla karıştırılıyor ama uzmanlar onu başka bir hastalık olarak tanımlıyor. Romatizmal hastalıklar içerisinde en sık karşılaşılanlarından biri olan Fibromiyaljiden bahsediyoruz.Toplumun yüzde 3'ünde görülen bu hastalık yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor.

Fibromiyalji nedir?

Bu hastalık kendini vücudun belli noktalarında aşırı hassasiyet göstererek belli ediyor.

Sıkça farklı hastalıklarla karıştırılan fibromiyalji sendromu, romatizmal hastalıklar içerisinde yer alıyor. Üstelik en çok karşılaşılanlardan. 

İnsanların yaşam tarzını olumsuz etkileyen bu sendromu Uzman Doktor Savaş Çömlek Ulusal Kanal'a anlattı.

2 çeşit tedavi yöntemi olan Fibromiyalji kadınlarda, erkeklere göre 3 kat daha sık görülüyor. Toplumun ise yüzde 3'ünde bu hastalığa rastlanıyor. 

Sendromun  tedavisinde en önemli prensip hasta-hekim işbirliği. Nedeni ise tedavi yönteminin hastanın isteğine göre yapılıyor olması.



ulusal.com.tr


 

Etiketler; #fibromiyalji
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