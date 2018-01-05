Sakarya'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayağında şişlikler ve yaralar oluştuğu için zor günler geçiren ve çocuklarına yemek yapabilmenin hayalini kuran 4 çocuk annesi Sevim Bal'a İl Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayağında şişlikler ve yaralar oluşması nedeniyle zor günler geçiren ve çocuklarına yemek yapabilmenin hayalini kuran 4 çocuk annesi Sevim Bal, oluşturulan özel bir ekip tarafından muayene edildi ve tedavi süreci başlatıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle 250 kiloya ulaşan ve çocuklarına bağımlı yaşayan Sevim Bal'ın yardım talebi doğrultusunda harekete geçildiği belirtildi.



Uzun yıllardır bakıma muhtaç yaşayan Bal'ın evde sağlık hizmeti kapsamında olduğu ve tedavilerinin planlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Yardım çağrısı üzerine Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Yara Bakım Polikliniği doktoru Yrd. Doç. Dr. Alper Erkin, Evde Sağlık Hizmetleri Sakarya İl Koordinatörü Uzman Dr. Jalan Serbetcigil Ergönenç, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Sorumlusu Ozan Çobanoğlu ile Evde Sağlık Hizmetleri mobil ekibinde görev yapan sağlık memuru Ercan Atmaca ve hemşire Sibel Aksoy'dan oluşan ekibin, Bal'ı evinde ziyaret ettiği aktarıldı.

Genel muayeneleri yapılan hastanın ayaklarında çıkan yaraların tedavisine yönelik çalışmaların, Yrd. Doç. Dr. Erkin tarafından yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkin, yaralarını pansuman ettiği hastanın ayaklarının iyileşmesine yönelik sürecin bir müddet devam edeceğini belirterek, "Yara Bakım Polikliniğimizin çalışmaları yurt çapına yayılmış durumda. Bu doğrultuda hastamızın yaralarını tedavi edebiliriz. Ancak kilo sorunu ve lenfödem hastalığı nedeniyle hastanın ameliyat olması gerekiyor." ifadelerini kulandı.

Aşırı kilosu nedeniyle Bal'ın tedavisinin Sakarya'da yapılamayacağı, İstanbul'da sevk edileceği bildirildi.