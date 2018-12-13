Her 100 çocuktan 15'i istemsiz ve farkında olmadan gece yatağını ıslatıyor yani idrarını kaçırıyor. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan uzmanlar, yatak ıslatma hastalığının psikolojik değil fizyolojik bir bir sorun olduğunu söyledi. Ayrıca ailelerin bildiği yanlış bilgiler üzerinde duruldu.

Bu kez, Enürezis Noktürna yani "Gece yatak ıslatma" hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için bir araya geldiler.5 yaş ve üzerindeki çocuklarda gece yatak ıslatma idrar kaçırma aslında psikolojik değil fizyolojik bir sorun.Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, aileler tokat atmaktan, odasına kilitlemeye kadar pek çok farklı şekilde çocuğa ceza veriyor. Oysa konuya cezayla yaklaşmak, sorunu çözmek yerine daha da derinleştirip travmatik hale getiriyor.İşte tam da bu noktada Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Cem Aygün, Proje Koordinatörü Ebru Gönenbaba ve tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay bir basın açıklaması yaptı.Basın açıklamasında, eğitim ve bilinçlendirme vurgusu yapıldı.Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay, bu tür projelere destek olacağını, sosyal sorumluluk açısından önemli olduğunu söyledi.Ayrıca proje kapsamında, Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi’ne katılan çocuklar, enüretik hastalara destek verdi.