Fransa'da Lactalis firmasının sütlerinde salmonella tespit edildi! Bebeklerin hastalanmasına yol açan salmonella bulaşmış sütlerle ilgili Lactalis şirketinin CEO'su, 12 milyon kutu sütün toplandığını söyledi

Fransa'da bir sağlık araştırma enstitüsü yaptığı açıklamada, 2006 ile 2017 yılları arasında, Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis fabrikası bağlantılı olarak, 25 bebeğe salmonella bakterisi bulaştığını açıkladı.



Reuters'ın haberine göre; Salmonella gözetiminde Fransa'nın referans merkezi olan Pastör Enstitüsü, 2017'de 38 vakaya 25 tane daha eklendiğini açıkladı. 2005'de ise bebekler için üretilen bu sütlerden 141 bebeğe salmonella agona virüsü bulaştığı açıklandı.



Lactalis şirketinin CEO'su bir gazeteye verdiği röportajda şunları söyledi: "Lactalis, 2005 yılından beri salmonellalı bebek sütü üretiyor olabilir. Ancak geçen yıl bu sütleri içen bebekler hastalandıktan sonra Fransa ve çevresinde bulunan 12 milyon kutu süt geri toplandı" dedi.



SALMONELLA NEDİR?



Salmonella, gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan bir grup bakterinin adıdır. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyon ileri seviyede ishal, ateş, titreme, abdominal rahatsızlık ve kusmaya neden olur. Enfeksiyon, önlem alınmaması durumunda çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir./Habertürk