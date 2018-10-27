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Gaucher hastalığı nedir, neden olur? Tedavisi nasıldır?

Ülkemizde az bilinen ancak her yaşta ortaya çıkabilen Gaucher (GOŞA) nadir hastalıklardan biri. Kansızlık, çabuk kırılan zayıf kemikler, kemik ve eklem ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişide 1 görülüyor. Doğru tanıya ulaşmak ise en az 4 yıl sürüyor. Hastalık Türkiye'de ise en fazla Güneydoğu'da görülüyor.

Gaucher hastalığı nedir, neden olur? Tedavisi nasıldır?

Dünyada yaklaşık 7 bin nadir hastalık bulunuyor.. Gaucher'da onlardan sadece biri...

Goşa, az bilinmesine rağmen her yaşta ortaya çıkabiliyor.

Peki adı pek duyulmamıl olan bu hastalık ne?

Dünya genelinde 40 bin ila 100 bin kişide bir görülen Goşa hastalığnda doğru tanıya ulaşmak için ortalama 4 ile 10 yıl geçiyor.

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği, Goşa Hastalığı Farkındalık Ayı kapsamında uluslararası bir sempozyum düzenledi.

Uzmanlar, hastalığın Türkiye'de en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görüldüğüne dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Gaucher hastalığı #gaucher hastalığı belirtileri #gaucher hastalığı tedavisi #gaucher
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