Gaziantep Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan doktor Kutlay Kandemir için meslektaşları eylem yaptı. Hastane çalışanları, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istedi.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Kutlay Kandemir, bıçaklı saldırıya uğradı. Kandemir'in tedavisi sürüyor. Saldırgan henüz yakalanmadı.Olayın ardından sağlık çalışanları durumu protesto etti.Grup adına açıklamada bulunan Dr. Cengiz Muhtar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını belirtti.Milletvekillerine çağrı yapan Doktor Muhtar, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması istedi.Bolu'da ise sağlıkçıları hedef alan bir hasta yakını, pişman oldu. Refik Ünal, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireleri tehdit ettiği iddiası üzerine savcılığa şikayet edildi.Tedavi gören babasıyla yeterince ilgilenilmediğini söyleyen Ünal ile sağlık çalışanları arasında uzlaşma sağlandı.Ünal, sağlık çalışanlarında özür diledi.